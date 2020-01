«Portiamo un verde nel Municipio di Lugano»

LUGANO - L’assemblea dei Verdi di Lugano ha approvato questa sera i candidati sulla lista unica PS-Verdi-PC per il Municipio e sulla lista verde per il Consiglio comunale.

Per l’esecutivo saranno in corsa Deborah Meili dei Giovani verdi (studentessa ETH in economia e politica agraria), Marisa Mengotti (insegnante di biologia) e il capogruppo in Consiglio comunale e granconsigliere Nicola Schoenenberger (biologo).

Candidati per il Consiglio comunale saranno, in ordine alfabetico: Donato Anchora, Danilo Baratti, Mara Bertelli-Sanz, Chiara Bravi, Ruben Bravi, Claudia Cappellini Tarolli, Niccolò Castelli, Carmen David, Costanza Devoto, Laura Ferrario, Jamile Golestani, Misha Györik, Zita Heitmann, Abderrahim (Abdul) Houmaiza, Andrea Imperatori, Melitta Jalkanen Keller, Deborah Meili, Marisa Mengotti, Brigitte Predja, Gianluigi Regazzoni (indipendente), Enrique Sanz-Prati, Ivan Scheidegger, Marco Scheidegger (indipendente), Mattias Schmidt, Nicola Schoenenberger, Giovanni Sopranzi, Rony Staffieri, Fabrizio Tarolli, Simona Trabucco (indipendente), Francesco Villani, Vanessa Zicari Mauri.

La denominazione della lista, che comprende quattordici candidate e diciassette candidati, sarà «I Verdi».

Per il Municipio i Verdi auspicano il raddoppio della presenza rossoverde, con l’elezione di un/a verde. Un'obiettivo «ambizioso ma non impossibile». Per il Consiglio comunale un aumento della salutare presenza dei Verdi «in un contesto scarsamente sensibile alle istanze ambientali e sociali».