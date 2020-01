Il Ticino visto dall'astronauta

LUGANO - Visto da lassù, fa sempre un certo effetto. I problemi, il traffico, le notizie grandi e piccole scompaiono nel Ticino fotografato dallo spazio. A immortalarlo è stato l'astronauta italiano Luca Parmitano, in orbita con la missione "Beyond" dell'Esa (l'Ente spaziale europeo).

In un post pubblicato sui social, Parmitano ha dedicato ieri due scatti alla regione dei laghi sul confine italo-svizzero. Confine che non si vede, naturalmente, dallo spazio. Nelle immagini si distinguono invece nitidamente gli agglomerati urbani da Airolo a Chiasso, e le nevi scarse sui rilievi prealpini (la foto è stata scattata a ottobre).

In missione per sei mesi sulla stazione orbitante internazionale (Iss), dove è impegnato in una serie di esperimenti robotici e lavori di manutenzione, Parmitano non dimentica da dove è venuto: alla Terra dedica spesso affettuose fotografie e messaggi su Twitter e Facebook. Per quest'ultimo, dal Ticino e dalla Lombardia si sono alzati in poche ore oltre migliaia di "like".