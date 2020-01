Ecco la squadra PLR per Palazzo Marcacci

LOCARNO - Alain Schrerrer, Davide Giovannacci, Mauro Silacci, Nicola Pini, Simone Merlini, Giovanni Alberti e Fabiana Renna. Sono loro i sette candidati PLR che il prossimo 5 aprile correranno per il Municipio di Locarno. La lista è stata approvata oggi nel corso dell'assemblea sezionale straordinaria del partito. Sono inoltre una trentina i candidati proposti per il Consiglio comunale, approvati all'unanimità.

Il presidente sezionale Gabriele De Lorenzi, nella sua relazione, non solo ha tracciato un breve e positivo bilancio degli ultimi quattro anni. Ma ha anche affrontato criticamente gli ultimi deludenti risultati elettorali alle cantonali e alle federali, sottolineando come «ci devono servire da monito perché non siamo più riusciti a intercettare i bisogno, le ansie, la ricerca di attenzione e solidarietà della gente, soffermandoci invece sui personalismi, le lotte intestine di potere, gli sgambetti a questo o quel candidato».

Il programma del partito sarà elaborato sulla base dei temi proposti dai candidati. E per quanto riguarda la visione verso il 2050, i temi spaziano dalla città vivibile, con un occhio di riguardo alle risorse territoriali ed energetiche nonché alla mobilità sostenibile, alla socialità e all'assistenza dei meno abbienti e degli anziani; abbienti e degli anziani; dalla riforma fiscale per favorire l’economia e le imprese alle misure da implementare per rilanciare il mercato del lavoro.

«Per dare maggiore visibilità a ciò che il PLR cittadino propone - ha sottolineato De Lorenzi - sarà intensificata la nostra presenza sui media con articoli e prese di posizione, tramite il nostro sito web, la pagina Facebook, organizzando inoltre una serie di incontri e serate pubbliche».