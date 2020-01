È ufficiale: ecco la lista PLR per il Municipio di Lugano

LUGANO - Roberto Badaracco, Luca Cattaneo, Morena Ferrari Gamba, Andrea Nava, Fabio Schnellmann, Karin Valenzano Rossi, Giovanna Viscardi. È ufficiale: sono questi i sette candidati del PLR che il prossimo 5 aprile correranno per il Municipio di Lugano.

Una lista, quella confermata stasera durante l'assemblea sezionale, che non comprende Michele Bertini. Nelle scorse settimane l'attuale vicesindaco, come noto, aveva deciso di non ricandidarsi. Una decisione maturata per potersi concentrare maggiormente nello sviluppo della sua attività professionale ma anche per il clima negativo all'interno del partito.