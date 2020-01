«Nella sezione PPD di Lugano c’è maretta»

LUGANO - Con la partenza della campagna per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile, per i partiti sta cominciando un periodo cruciale. Eppure proprio di recente la sezione luganese del PPD ha perso il presidente Angelo Petralli, forse a causa di contrasti sulla lista che si stava preparando per il Municipio. E ora la sezione deve fare i conti con un’altra partenza: si è infatti dimesso Luca Campana, membro dell’Ufficio presidenziale e responsabile comunicazione.

«I cittadini hanno bisogno di certezze, non di teatrini» ci dice Campana, spiegando che la sua decisione è maturata principalmente per due motivi. Da una parte un recente periodo di assenza dell’ormai ex presidente sezionale Petralli, che avrebbe messo in difficoltà il lavoro del gruppo comunicazione come pure dell’Ufficio presidenziale. Dall’altra la recente esclusione di Sara Beretta Piccoli dalla lista per l’Esecutivo comunale.

Quest’ultima è la decisione presa lo scorso venerdì dall’assemblea sezionale: per la lista del Municipio sono stati scelti «altri candidati senza esperienza» invece di Beretta Piccoli. «Eppure era lei che aveva i numeri per diventare municipale: è granconsigliera e alle ultime elezioni comunali ha ottenuto il secondo miglior risultato dopo il municipale eletto». Una persona «forte» che sarebbe quindi stata eliminata «dai vari gruppi che si sono formati all’interno della sezione» conclude Campana.