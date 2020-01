Votazione sull'aeroporto di Lugano, l'MPS chiede un rinvio

BELLINZONA - L'MPS ha chiesto un rinvio della data della votazione sul finanziamento dell'aeroporto di Lugano, fissata il prossimo 26 aprile.

Il movimento politico la ritiene «inadeguata» per una serie di ragioni. In primis per la vicinanza con le elezioni comunali in calendario il 5 aprile, cioè tre settimane prima: «sarà una campagna elettorale importante e impegnerà a fondo le organizzazioni politiche», pertanto l'MPS riterrebbe «opportuno lasciare, tra la fine di questa campagna e quella per la votazione sull’aeroporto, il tempo necessario per potersi riorganizzare».

La seconda considerazione è che un lasso di tempo di tre settimane tra le comunali e la votazione è esiguo «rispetto all'importanza della votazione sull'aeroporto». Inoltre, rileva l'MPS, «vi sarà una discussione più di fondo, sulle prospettive dello sviluppo del Cantone per il quale lo sviluppo di LASA viene considerato un elemento indispensabile. Ci pare quindi necessario che a questo importante tema si possa dedicare più tempo, riuscendo ad approfondire tutti gli aspetti sollevati dal voto».

L'MPS chiede quindi di posticipare la votazione e propone la data del 17 maggio, «già riservata per votazioni federali».