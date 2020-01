Alleanza rosso-verde anche a Massagno

MASSAGNO - Anche a Massagno, ci sarà un'alleanza rosso-verde. I candidati per le prossime elezioni comunali di aprile correranno quindi sotto le insegne del "Partito Socialista e de I Verdi di Massagno". «Sono stati molti i temi di politica comunale che abbiamo esaminato e approfondito nel gruppo degli eletti in Municipio e in Consiglio comunale», precisano PS e Verdi. «E pur non essendo, nei fatti e per importanza, una formazione di opposizione (seconda per numero di consensi) spesso in Consiglio comunale abbiamo espresso punti di vista dissonanti rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza PPD PLR e Lega. Forti dell’esperienza fatta e del buon rapporto di collaborazione maturato ci ripresentiamo per la legislatura 2020-2024 sotto le insegne del Partito Socialista e de I Verdi di Massagno».

I candidati che correranno per l'esecutivo cittadino saranno il municipale uscente Adriano Venuti (PS), Mirza Usman Baig ( I Verdi), Andrea Brusa (PS), Elena Meier (PS) e Rosario Talarico (PS).

Sulla lista del Consiglio comunale figurano gli uscenti Mirza Usman Baig (I Verdi), Tobia Bernardi (Indipendente), Beatrice Bomio Pacciorini Amichi (PS), Domenico Lungo (PS), Elena Meier (PS) e Rosario Talarico (PS), mentre cercheranno di conquistare un posto nell'esecutivo Andrea Brusa (PS), Francesca Coda Jaques (I Verdi), Berkant Coskun (I Verdi), Javeria Mahmoud Baig (I Verdi), Ursus Piubellini (I Verdi), Giacomo Ariel Schmitt (PC).