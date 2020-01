Cercasi un piano B per la "Frontalierexit"

BELLINZONA - Cercasi un piano B sull'accordo fiscale sui frontalieri. Una "Frontalierexit" unilaterale, di cui il Cantone vuole capire le possibili conseguenze, finanziarie e giuridiche.

Per questo - ha riferito la RSI - il Dipartimento delle finanze ha commissionato uno studio all'università di Lucerna. L'accordo sulla fiscalità dei frontalieri del 1974, infatti, è politicamente scaduto ma giuridicamente ancora in vigore. Una nuova convenzione, sottoscritta in via preventiva dall'Italia nel 2015, è ancora in attesa di essere ratificata da Roma.

L'opzione della disdetta dell'accordo, finora, è stata sempre respinta da Berna per timore delle «conseguenze negative sulla doppia imposizione e sull'economia, in particolare quella ticinese». In tempi di strappi forzosi però - vedi Brexit - Bellinzona non demorde. Ma ha poca voce in capitolo: il Consiglio federale - cui spetta la decisione finale - ha risposto picche a diversi atti parlamentari della deputazione ticinese. I professori universitari saranno più ascoltati?