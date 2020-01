La Sinistra presenta i suoi candidati per il Municipio

LOCARNO - Nel corso della sua assemblea svoltasi mercoledì u.s., il PS cittadino ha ufficializzato le liste per il Municipio e il Consiglio comunale in vista delle prossime elezioni comunali.

Sulla lista per il Municipio denominata “Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente” correranno (in ordine alfabetico) Bruno Cereghetti (PS), Gionata Genazzi (PC), Nancy Lunghi (GISO), Pier Mellini (PS), Luigi Romeo (PC), Fabrizio Sirica (PS) e Amel Lalia Soudani (PS).

La lista definitiva dei candidati al Consiglio comunale sarà comunicata entro il 25 gennaio.

Nel corso dell'assemblea è stato innanzitutto ringraziato il Municipale uscente Ronnie Moretti, che ha deciso di non ricandidarsi. L’obiettivo dichiarato - spiega il partito - è quello di raddoppiare la presenza in Municipio e rafforzare numericamente la composizione del gruppo in Consiglio comunale.

Per raggiungere questi obiettivi tutti i candidati si impegneranno per realizzare gli enunciati del programma di legislatura che si basa su due cardini principali: la socialità e la difesa dell’ambiente.

Succintamente si riassumono nel desiderio di realizzare una città sociale e inclusiva, una città accogliente e a dimensione di famiglia con servizi adeguati che permettano ai genitori di conciliare lavoro e famiglia, una città rispettosa dell’ambiente, che sappia porsi come polo dell’agglomerato e nella quale si possa vivere e lavorare con un’economia sostenibile, paritaria ed equa.

Infine, ma non da ultimo, si ribadisce la necessità della ripresa del discorso aggregativo per creare una Grande Locarno.