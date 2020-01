Settantotto pagine per guidare il Ticino

BELLINZONA - Consiglio di Stato al completo questa mattina per la conferenza stampa di presentazione del programma di Legislatura 2019-2023. Ma a prendere la parola è stato solo il presidente. Il Governo presenta ai cittadini quello che intende fare nei prossimi anni di legislatura. E lo fa con un documento di 78 pagine. «È l’incarico che la popolazione ticinese ci ha dato eleggendoci in aprile», ha spiegato Christian Vitta. «È una responsabilità - si legge nell’introduzione -. Una consapevolezza con cui tracciare la rotta da seguire affinché il Ticino sappia trasformare le sfide in opportunità e affrontare le criticità».

Sono tre gli assi strategici che compongono gli obiettivi della legislatura 2019-2023, basati su innovazione, sostenibilità ed equità: rapporti con la cittadinanza e le istituzioni, sviluppo e attrattiva del cantone, qualità di vita. Tutti rivolti al futuro. Termine le cui iniziali compongono sei concetti principali legati all’approccio che il Consiglio di Stato intende adottare: fare, unità, trasformazioni, uguaglianza, riflessione e oculatezza.

Il Consiglio di Stato intende introdurre misure per migliorare il dialogo con gli enti locali, le autorità federali e gli altri partner pubblici, come i Cantoni e le regioni confinanti con il nostro territorio. «Uno dei punti prioritari sui quali occorrerà collaborare è il funzionamento degli enti locali, da adeguare alla nuova realtà socioeconomica ticinese». Ma occorre anche ottimizzare l’offerta di servizi e prestazioni a favore dei cittadini. Per rendere più attrattivo il Ticino, tra gli obiettivi c’è lo sviluppo di reti di trasporto con buone condizioni di mobilità, dando priorità a quello pubblico.

Il Consiglio di Stato dà i numeri: 34 obiettivi a lungo termine e 137 azioni, misurate da indicatori di attuazione. Formazione, servizi sanitari, mercato del lavoro, sicurezza, inclusione sociale e conciliabilità lavoro-famiglia sono i temi che riguardano l’asse strategico relativo alla “qualità di vita” dei cittadini.

«È un esercizio durato cinque mesi», ha spiegato il cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, lodando chi ha partecipato alla realizzazione del documento “Programma di Legislatura”. Documento che verrà presentato al Parlamento, che lo potrà discutere. «Noi seguiremo questo strumento di monitoraggio per implementare tutte le azioni del programma», ha concluso Vitta.

Prospettiva 2040 - Durante la legislatura il Governo volgerà lo sguardo anche al futuro. Vitta ha parlato della necessità di un nuovo documento strategico dopo l’ultimo “Rapporto sugli indirizzi” risalente al 2003. «Si tratta di sviluppare prospettive sul lungo periodo che superi l’orizzonte temporale della legislatura». Un documento che fungerà da «bussola per l’elaborazione dell’azione politica dei prossimi decenni».