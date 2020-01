Il morisoliWELFAREindex per riformare la socialità ticinese

BELLINZONA - È il momento per rivedere le politiche e gli interventi di welfare state (stato sociale). È con questa premessa che il capogruppo UDC Sergio Morisoli presenta una mozione al Consiglio di Stato, firmata da Pamini, Filippini, Soldati, Pinoja e Pellegrini.

Lo scopo è che il Governo decida e crei un gruppo di verifica (non solo interno e non solo di funzionari) con il compito di mettere in luce l’efficacia (il raggiungimento degli obiettivi) e l’efficienza (l’impiego di mezzi e risorse) delle varie Leggi e regolamenti Dipartimentali che coprono il campo della socialità. Ma anche che vengano successivamente tracciate delle linee guida per riformare lo stato sociale del Ticino.

E il morisoliWELFAREIindex, indicatore dello stato sociale, dal 2011 raccoglie dati nel campo di socialità, educazione, sicurezza, giustizia, demografia e lavoro. «Vogliamo mettere in luce le dinamiche delle persone bisognose, marginali e escluse dal ciclo produttivo, dipendenti dall’intervento dello Stato».

Con un’iniziativa di dicembre, Morisoli aveva chiesto di porre una data di scadenza alle Leggi con carattere sociale, vincolandone il rinnovo alla presentazione di un rapporto. Ora la mozione chiede al Consiglio di Stato di «lanciare un lavoro analitico sul presente e esplorativo sul futuro, in modo strutturato e sistematico, sul tema del welfare state, benessere e malessere sociale».