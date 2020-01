500 sottoscrizioni per le “Lugadomeniche”

LUGANO - MTL sezione di Lugano ha comunicato che, a pochi giorni dal lancio, sono state raccolte 500 sottoscrizioni per la petizione “Lugadomeniche”, ovvero la pedonalizzazione domenicale del lungolago con attrattività per tutti e bus gratuiti. Sabato 18 e 25 gennaio in Piazza Dante sarà presente una bancarella per proseguire la raccolta.

Movimento Ticino&Lavoro ha sottolineato che «la bancarella vuole essere anche un’occasione per noi e i cittadini per un ascolto attivo. Raccoglieremo infatti idee, proposte, critiche e feedback per poi elaborarle e trasformale in azione politica concreta».

Altre iniziative - MTL sezione di Lugano ha inoltre fatto sapere che lunedì presenterà una nuova mozione per quel che concerne l’attrattività e la funzionalità della Lugano Card e che in settimana consegnerà al Municipio di Lugano la petizione per la tutela del deposito ARL di Viganello, con 1500 firme.

Le liste - Per quel che concerne le liste, il movimento si presenterà solo a Lugano. A livello di Esecutivo «abbiamo attualmente 6 candidati, manteniamo l’ultimo posto libero per un eventuale “Colpo di scena”». A livello di Legislativo attualmente MTL si presenterà con una lista di almeno 20 candidati, «l’obiettivo è già quasi raggiunto».