Una poltrona per due (forse)

BELLINZONA - «Ci abbiamo pensato per settimane, e ci sentiamo pronti per questa sfida». Il messaggio è comparso questa mattina, sui profili Facebook di Laura Riget e Fabrizio Sirica. I due giovani deputati socialisti hanno scelto i social - un mezzo "giovane" - per annunciare oggi una mossa inaspettata e per certi versi inusuale.

Correranno in tandem per il posto - lasciato vacante da Igor Righini - di presidente del PS ticinese. Una poltrona per due insomma, per stare in tema natalizio, anche se un po' in ritardo. La scelta ha richiesto «una attenta riflessione» del resto, precisano i due co-candidati su Facebook. «Pensiamo che l’importanza di questa carica renda necessaria una candidatura accompagnata da idee concrete sul PS che vorremmo».

Le due "nuove leve" socialiste - 24 anni Riget, 29 Sirica - sono state tra le sorprese a sinistra nelle scorse elezioni cantonali. E anche questa volta i due hanno deciso di sorprendere, con una proposta sui generis da sottoporre al prossimo congresso del Ps, il 16 febbraio a Massagno. Un documento programmatico «che riassume la nostra visione» è stato trasmesso ieri alla segreteria del partito. «Vogliamo un partito che sappia creare entusiasmo e un progetto di società diverso da quello della maggioranza borghese» recita l'annuncio su Facebook. Bisognerà vedere se gli iscritti del Ps saranno altrettanto entusiasti.