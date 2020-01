Lo showman Martignoni torna in pista: sarà vittoria o flop?

BELLINZONA – Lo ha annunciato in settembre. E subito i maligni hanno sparlato di lui. Brenno Martignoni, ex sindaco di Bellinzona, si candida per le Comunali del 2020. Proprio nella capitale. L'avvocato, classe 1962, racconta a Tio/20minuti i motivi della sua scelta.

Quasi otto anni dopo, Martignoni si rimette in gioco. Padre di nove figli, quattro volte nonno. Chi glielo fa fare?

La passione. Il fatto di vivere la politica attiva non come un lavoro, ma come una missione. Con spirito di servizio. Sono di nuovo pronto a impegnarmi per la collettività.

Sembrano parole di circostanza. La realtà è che lei a Bellinzona ha vissuto un'ottima prima legislatura. Mentre nella seconda ha perso consensi...

Passato l’effetto “luna di miele”, possono esserci anche degli imprevisti.

Ma lei vuole fare di nuovo il sindaco?

Io mi rimetto a disposizione della Città. Il 5 aprile del 2020 si elegge il nuovo Municipio. Vedremo cosa succederà.

Quando era alla guida di Bellinzona cosa è funzionato e cosa invece no?

È questione di carattere. Di come si è fatti. Nella mia famiglia sono stato abituato al “pane al pane” e al “vino al vino”. Amo l’autenticità. La schiettezza, prima di tutto. Non è sempre pagante, anzi...

Perché si ributta nella mischia proprio adesso?

Un gruppo entusiasta mi ha fatto aderire a un progetto di legittime aspettative riguardo alla Nuova Bellinzona.

E dunque?

Mi sono così messo a disposizione con l’idea di offrire un’alternativa all’attuale approccio di gestione della Città.

Lei ha fondato il Noce. Oggi si candida con l'UDC. Discutibile...

Coerente piuttosto. Nell'UDC ho trovato alcuni valori in cui mi riconosco pienamente e che rispecchiano quanto già portavo avanti con il Noce. Sarò libero e indipendente.

Martignoni è noto come Re Lingera. E a Bellinzona, durante il Rabadan, faceva lo showman. Questa passione per il carnevale non le ha fatto perdere credibilità?

Ci mancherebbe. Il carnevale è una passione. E fa parte della vita pubblica. Ho sempre creduto che un politico debba stare in mezzo alla gente.

Non ha paura che la sua candidatura si riveli un flop?

La cosa pubblica implica sempre il fatto di mettersi in gioco. Ho la fiamma della politica ancora accesa dentro di me. Sono motivato.

Chissà cosa pensa Bixio Caprara del suo ritorno in scena...

Beh, bisognerebbe chiederlo a lui.

Ha vinto due ballottaggi contro Caprara.

Al di là di questo c’è rispetto. Ha comunque fatto un bel percorso. Ora è presidente del PLR ticinese. Ha un ruolo autorevole e so che è stimato.