«Il PPD 2020 è pronto»

MAGGIA – La sezione del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani del Comune di Maggia lancia ufficialmente la volata di avvicinamento alle Comunali 2020.

I due attuali municipali Marcello Tonini e Simona Bergonzoli hanno infatti dichiarato la loro disponibilità di riproporre la propria candidatura per l’Esecutivo, motivati dal desiderio di dare continuità agli importanti progetti avviati e di mantenere quel sano equilibrio in seno alla compagine municipale.

Sarà pure della compagine il già candidato PPD alle ultime elezioni per il Gran Consiglio ticinese Massimo Ramelli di Moghegno, che ha dato la propria disponibilità a correre sia per il Municipio che per il Consiglio Comunale.

La Sezione si sta adoperando per completare le liste per Municipio e il Consiglio Comunali. «L’intento è chiaramente quello di proporre, come nelle scorse campagne liste intergenerazionali con profili diversi, alfine di confermare come minimo gli attuali 2 municipali e i 10 consiglieri comunali. Un caloroso appello è rivolto a tutte quelle persone, giovani o meno giovani con diritto di voto che sono vicini al pensiero Popolare Democratico e ai quali stanno a cuore i valori di un Comune a misura d’uomo, dove la famiglia i giovani e gli anziani sono messi al centro d’interesse, e alle quali la serietà, la disponibilità e il dialogo costruttivo sono le priorità».

L’assemblea Sezionale è prevista per giovedì 23 gennaio 2020 presso la sala dei Magazzini Comunali a Maggia.