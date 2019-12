I tempi sono lunghi, Albertini torna con fontane provvisorie

LUGANO - Lo scorso dicembre Giovanni Albertini, con il voto del Legislativo luganese, ha vinto la sua battaglia a favore del ripristino delle fontane sul lago di Lugano. Ma non si aspettava che i tempi fossero così lunghi. La scorsa settimana il Municipio ha licenziato il messaggio concernente la richiesta di un credito per la procedura di mandato di studi paralleli necessaria per l’elaborazione del masterplan lungolago e Lugano centro.

Considerato che ci vorranno «molti anni», Albertini ha quindi deciso di presentare una nuova mozione per chiedere l’installazione, sul lago o in centro, di fontane danzanti colorate temporanee.

Al Municipio viene chiesto di scegliere tra le opzioni di acquisto o noleggio e di decidere autonomamente se mantenere l’installazione provvisoria per mesi oppure di variare a seconda del successo riscontrato. «Mi chiedo perché non si possa offrire ai cittadini e ai turisti un’attrazione capace di sostituire a livello tempistico le fontane che sorgeranno in futuro».

Per Albertini si tratta di un «regalo di Natale ai luganesi», un «escamotage per velocizzare e sostituire la lunga attesa» e «rivedere le fontane zampillare».