Niente corsa al Municipio per Marco Romano

MENDRISIO - Marco Romano non si ricandida. Il suo nome non sarà in corsa il prossimo aprile per un posto in Municipio. Lo ha comunicato lo stesso consigliere nazionale Ppd al Corriere del Ticino. Una decisione «legata alla volontà di massimizzare l’impegno a Berna», valutata con la famiglia e che va di pari passo con una «nuova sfida nel privato».

Dopo la sconfitta di maggio 2018 - quando il candidato Ppd si era fermato a 2’543 preferenze contro i 3’965 voti di Samuele Cavadini (Plr) -, Romano ha deciso di accettare la sconfitta e imparare dal segnale lanciato dalla popolazione alle urne.

A Berna il consigliere nazionale entrerà anche nella Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni. «Ma sarò candidato al Consiglio comunale», conclude.