Schnellmann non correrà alle Comunali

LUGANO - Alle Comunali dell'aprile 2020, il granconsigliere PLR Fabio Schnellmann non correrà per il Municipio. Lo ha fatto sapere lui stesso per mezzo di un comunicato stampa.

«Sollecitato dalla commissione cerca PLRT, al lavoro per allestire le liste per le prossime Comunali a Lugano, ho deciso, pur essendo il primo subentrante in Municipio, di non ripresentarmi ad aprile 2020». Alle elezioni del 2016 aveva ottenuto 7'623 voti personali, poco meno dell'eletto Roberto Badaracco (8'366 preferenze).

Una decisione, la sua, «maturata dalla convinzione che i nostri attuali esponenti in Municipio (Bertini e Badaracco) stanno ottimamente lavorando e non si pone pertanto minimamente il tema per una scesa in campo intesa a eventualmente contrastare uno dei due seggi PLR». Schnellmann sottolinea che i due seggi in questione vanno invece «sostenuti e riconfermati».