Un "pacchetto" di sinistra sotto l'albero

LUGANO - Tre emendamenti al preventivo 2020, e ben sei mozioni. È un "pacchetto sociale" quello presentato oggi dalla sinistra al Municipio di Lugano, che avrà tutto il tempo di "spacchettarlo" durante le Feste. Ma come molti regali, potrebbe non risultare gradito.

PS, PC e Verdi chiedono «più interventi» da parte della Città sul fronte sociale-ecologico. La ricetta rosso-verde prevede sconti sui trasporti pubblici a favore dei cittadini in difficoltà economiche, ma anche contributi per le spese d'affitto, le cure dentarie e la cassa malati.

«Si deve fare di più per sostenere le persone in disoccupazione di lunga durata, le persone marginalizzate dai problemi della dipendenza e i senza tetto, ma anche le persone che hanno problemi a pagare i premi cassa malati e sono finite sulla lista dei morosi, per cui ricevono solamente cure in caso di urgenza» si legge in un comunicato diffuso oggi dai tre partiti.

Tra i rimedi proposti, figurano anche: potenziare il servizio degli operatori sociali, aumentare il budget per i lavori di pubblica utilità (svolti da disoccupati di lungo corso) e i posti di apprendistato. Infine, una mozione per bloccare la vendita a privati del deposito ARL di Viganello. Immobile che, secondo PS, PC e Verdi andrebbe acquistato dalla Città.