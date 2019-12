Materiale in ritardo: «Hanno votato pure dal Canada»

SERRAVALLE - Il Municipio di Serravalle prende posizione sulla notizia, circolata nei giorni scorsi, secondo la quale la cancelleria avrebbe inviato in ritardo, agli svizzeri residenti all'estero, il materiale di voto per il ballottaggio per il Consiglio degli Stati del 17 novembre scorso. «La Cancelleria comunale ha evaso la pratica celermente», si legge nel comunicato, in cui si parla di «stupore».

Il materiale di voto per l’elezione dei membri del Consiglio degli Stati sarebbe stato ricevuto il 28 e spedito il 31 ottobre. «Prima dell’invio si è tra l’altro dovuto procedere, tramite l’ufficio elettorale, alla verifica e al conteggio del materiale».

Ai Comuni è stato indicato che il materiale doveva essere inviato il più presto possibile con spedizione rapida. «Modalità prontamente ossequiata tenuto conto della tempistica di consegna della Posta (ad esempio Francia 2-3 giorni, Gran Bretagna 2-3 giorni, Italia 2-4 giorni). Gli elettori hanno di conseguenza ricevuto il materiale almeno dieci giorni prima dell’elezione conformemente alla Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)». A titolo d’esempio e a conferma di ciò, continua il comunicato, «hanno regolarmente potuto far capo al voto per corrispondenza persone residenti nel lontano Canada».

Per l'Esecutivo cittadino, «l'informazione veicolata il 9 dicembre scorso risulta pertanto priva di fondamento».