Ex ospedale di Ravecchia: «A disposizione di società, associazioni, giovani, famiglie e anziani»

BELLINZONA - «Che lo stabile storico che ospitava l’ex ospedale cittadino diventi un luogo intergenerazionale e interculturale, uno spazio di incontro, di cultura e di creatività». Il PS di Bellinzona chiede di prevedere una gestione di questa casa sul modello della Filanda di Mendrisio e dello Spazio Elle di Locarno.

I vertici della sezione cittadina appoggiano, in sostanza, l’acquisto dello stabile da parte della Città, ma non ritengono opportuno utilizzare questi spazi come uffici amministrativi. «Gli uffici temporanei del Dicastero Opere Pubbliche - sottolinea il PS in una nota odierna - possono sicuramente trovare spazio in altri stabili comunali, in uno degli stabili non più occupati dall’amministrazione cantonale o nei numerosi stabili sfitti presenti in città».

Per il PS si tratta di «cogliere un’occasione unica per progettare un luogo d’incontro sociale e culturale». «Occorre - si aggiunge - promuovere ad esempio un centro d’incontro con bar, biblioteca comunale, sale per associazioni a disposizione di enti o gruppi di cittadini, spazi per corsi, letture pubbliche e piccoli spettacoli, conferenze, spazi per i giovani, atelier creativi… Si tratta quindi di avere il coraggio di ridare vita ad uno stabile storico e ad un intero comparto, con interessanti sinergie con il Museo della Villa dei Cedri e il suo parco pubblico - che potrebbe animarsi nella bella stagione -, una chiesa e un oratorio».

Per promuovere questa idea, mercoledì 8 gennaio 2020 alle 20.00 presso le Scuole Nord di Bellinzona, si terrà una serata pubblica «dove tutti potranno esporre la propria idea, la propria visione, il proprio sogno su come si potrebbe utilizzare questo stabile».