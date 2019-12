Il Governo ticinese si congratula con Cassis

BELLINZONA - Soddisfazione. È questo il sentimento che il Governo ticinese esprime per la rielezione del Consigliere federale Ignazio Cassis. «Conferma la qualità del lavoro svolto alla Direzione del Dipartimento federale degli affari esteri e l’attenzione dell’Assemblea federale verso le diverse componenti culturali e linguistiche del Paese», si legge in una nota.

Il Consiglio di Stato esprime soddisfazione anche a nome di tutta la popolazione ticinese. «La presenza di uno svizzero italiano in Consiglio federale contribuisce alla salvaguardia dell’identità del nostro Paese federalista, che da sempre intende distinguersi per il rispetto delle diverse componenti culturali e linguistiche e per il coinvolgimento delle minoranze nei processi politici».

Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per congratularsi con tutti i membri del Consiglio federale per la rielezione e per rivolgere loro i più calorosi auguri di buon lavoro.

L’auspicio è che la presenza di Ignazio Cassis «continui ad aiutare il Governo a comprendere meglio le sfide particolari alle quali è confrontato il Canton Ticino, e porti con sé un contributo tangibile alla coesione nazionale».