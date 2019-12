«L'ex Ospedale è da preservare»

BELLINZONA - Un pezzo di storia del Ticino. L'ex Ospedale San Biagio a Ravecchia è datato 1526 e oggi il Municipio di Bellinzona vuole acquistarlo, e adibirlo a uffici. Una richiesta che ha suscitato un'interrogazione del PLR preoccupato per la salvaguardia dell'edificio.

Nato come ospedale e lazzaretto per i viandanti sulla "via Francesca" nel Rinascimento, a partire dal 1942 lo stabile venne dato in uso all'esercito, e conserva diverse tracce commemorative della storia militare.

«Cosa intende farne il Municipio?» si chiedono i consiglieri comunali Renato Dotta e Fabio Käppeli, a nome del gruppo PLR.