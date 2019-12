LUGANO - Uno «sberleffo». Un'impostazione «scandalosa». Non usa mezzi termini il PS di Lugano nel commentare il preventivo 2020 della Città sul Ceresio. In una nota odierna, il partito parla di un «regalo ai luganesi più ricchi» e reclama interventi sociali e a favore dell'ambiente.

Ad attirare gli strali della sezione socialista luganese, la proposta della Commissione della gestione di ridurre il moltiplicatore d'imposta del 2 per cento. Una misura che «andrebbe unicamente a vantaggio del 20 per cento delle persone e delle società di Lugano» sottolinea il consigliere comunale Raoul Ghisletta. E allega i dati sui beneficiari dello "sconto" di un anno fa.

Per le persone fisiche: nessun vantaggio per 11'460 persone (25%)

da 1 a 100 fr di vantaggio per 26'060 persone (56%)

da 101 a 1'000 fr di vantaggio per 8'050 persone fisiche (17%)

oltre 1'000 fr di vantaggio per 770 persone (2%) Per le persone giuridiche: nessun beneficio per 1’330 società (11%)

da 1 a 100 fr di beneficio per 8’930 società (76%)

da 101 a 1'000 fr di beneficio per 1’350 società (11%)

oltre 1'000 fr di beneficio per 240 società (2%)

La Direzione del PS Lugano invita quindi i suoi rappresentanti in Consiglio comunale a presentare emendamenti «che vadano in una direzione diversa, quella della solidarietà con le persone in difficoltà e dell’intervento a favore dell’ambiente». E conclude chiedendo al Municipio di Lugano di avviare una trattativa con le ARL per l’acquisto dello stabile di Viganello. «Andrà trasformato per ospitare alloggi e spazi per iniziative culturali e sociali».