La denuncia: «Posteggi introvabili o abusivi»

LUGANO - Auto parcheggiate «in modo abusivo» su sedimi non adibiti a questo scopo, e poi ancora «ricerche estenuanti per trovare un posteggio» che, sovente, «rischia di costare caro». Sono queste le ragioni che hanno spinto la consigliera comunale PPD Sara Beretta Piccoli a interpellare il Municipio di Lugano.

«Da alcuni mesi è disponibile un’app pensata per mettere in contatto gli automobilisti in cerca di un parcheggio e i privati che ne hanno uno da mettere a disposizione - sottolinea Beretta Piccoli -. È nell’ambito della sharing economy che una startup ticinese ha infatti sviluppato NextPark, l’applicazione che consente di condividere con altri un parcheggio. Peraltro in molte zone della città, parcheggi “bianchi” non a pagamento, sono stati commutati in parcheggi di zona blu».

Nell’«ottica di sviluppo della città attenta all’ambiente e alla qualità urbana», la consigliera comunale pone al Municipio le seguenti domande:

- Quante sono le zone potenzialmente a rischio di abuso parcheggi? È stato creato un elenco?

- Cosa intende fare limitare questo tipo di abusi?

- Esiste un catasto parcheggi zone blu aggiornato? Se sì è possibile visionarlo?

- Sono sufficienti i parcheggi in zona blu considerato che anche persone non domiciliate ne possono usufruire su richiesta a tempo determinato

- Nella piattaforma (app) della città inerente i parcheggi, si è presa in considerazione l’app NextPark?

- Quanti sono gli utenti che mettono a disposizione i loro parcheggi in condivisione?

- Sono stati valutati eventuali abusi attinenti a questa attività?