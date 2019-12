Neofite invasive nella capitale: «Che intenzioni ha il Municipio?»

BELLINZONA - La lotta alle neofite invasive nelle aree urbane e periurbane del quartiere di Bellinzona è stata avviata qualche mese fa, quando il legislativo ha approvato - nell’ambito del piano di gestione per gli anni 2019-2023 - il messaggio municipale dando luce verde alla concessione di 795mila franchi destinati agli interventi. Anche per gli altri quartieri verranno allestiti piani analoghi, ma nel frattempo «vi è un tangibile pericolo che gli interventi nel quartiere di Bellinzona vengano, in parte, vanificati dall’arrivo di infestanti dai quartieri adiacenti».

A sottolinearlo è il consigliere comunale Henrik Bang, che in un’interrogazione chiede all’esecutivo di fare luce sulla pianificazione degli interventi, indicando quali siano gli «intendimenti» e le tempistiche «per implementare nella gestione corrente anche la gestione delle neofite invasive nei quartieri restanti».

Non solo. «Nella fascia boschiva pedemontana si assiste ad un’invasione di palme», scrive inoltre Bang che - evidenziando come le stesse non siano considerate dal piano di gestione del quartiere di Bellinzona - chiede al Municipio come viene valutata la problematica.