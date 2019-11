Verdi-PS, l'unione non s'ha da fare

BELLINZONA - L'alleanza fra Verdi e PS, che quattro anni fa trainò l'elezione di Mario Branda a sindaco non si farà. La sezione del partito ecologista di Bellinzona, riunitasi ieri alla Casa del Popolo, ha infatti deciso che alle Comunali del prossimo 5 aprile presenterà una propria lista. Sono comunque ancora in corso le discussioni per un'eventuale unione con Forum alternativo e Partito comunista (come accaduto, a livello cantonale, alle ultime Federali).

«Troppa la distanza su temi sensibili venutasi a creare durante la legislatura: l’esperienza con i socialisti va quindi considerata conclusa, sebbene non siano escluse collaborazioni puntuali», ha spiegato alla Regione il consigliere comunale Ronnie David. Il quale potrebbe a questo punto figurare sulla lista di candidati verdi al Municipio, unitamente al consigliere comunale Marco Noi.

In assemblea è stata pure bocciata la proposta di matrimonio giunta dal Movimento per il Socialismo.

«Un'occasione persa» - In una presa di posizione, il PS Bellinzona non cela il proprio dispiacere per la decisione dei Verdi e parla di «occasione persa per rafforzare ulteriormente il fronte progressista e incidere in maniera concreta nell’esecutivo». Nonostante «non si sia voluto abbracciare un progetto politico rivolto al futuro», il PS assicura che sarà il prima linea per: