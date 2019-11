Ballottaggio agli Stati, ecco i numeri definitivi

BELLINZONA - Tre voti in meno per Marco Chiesa e un voto in meno per Filippo Lombardi. Sono questi i numeri comparsi oggi sul Foglio ufficiale e relativi ai risultati della votazione di ballottaggio del 17 novembre 2019 per l’elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per il Cantone Ticino. Il distacco tra Marina Carobbio Guscetti e Filippo Lombardi, dunque, è definitivamente stabilito in 46 voti.

A partire da oggi è possibile inoltrare ricorso al Tribunale federale entro trenta giorni. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette (art. 134 LEDP).