«Chi di conflitto di interessi parla, in conflitto di interesse è!»

LUGANO - Un «Inaudito attacco perpetrato dall’On. Zali, dall’On. Borradori e dal Gruppo LEGA in Consiglio comunale nei confronti della Capogruppo PLR». Anche l'Ufficio Presidenziale del PLR di Lugano si muove in difesa di Karin Valenzano Rossi, accusata - in un'interpellanza inoltrata ieri dal gruppo leghista al Municipio - di conflitto di interessi con l'aeroporto.

«Nella sua funzione di membro della commissione della gestione, con responsabilità - sottolinea il PLR -, ha redatto e sottoscritto (peraltro condiviso da altri commissari) un rapporto in pieno appoggio dell’aeroporto, sollevando con serietà dubbi legittimi sulla gestione dello scalo aeroportuale e ponendo condizioni chiare per l’utilizzo di ingenti fondi pubblici. Criticità, a suo tempo già indicate dalla Commissione della Gestione e anche recentemente dall’Ufficio Presidenziale PLR Lugano».

Per i Liberali radicali, insomma sono «inaccettabili e di tutt’altro spessore» l’approccio alle responsabilità personali ed ai conflitti d’interesse sollevati da «chi siede negli esecutivi e contemporaneamente nel CdA di una società di proprietà del Comune». «Chi ora attacca, additando la nostra Capogruppo in merito ad un conflitto d’interesse - si prosegue -, dimentica il proprio ruolo istituzionale e quello dei propri rappresentanti, cadendo in un bieco attacco personale».

Insomma, quello leghista viene visto non solo come un gesto «inopportuno». «Nel momento cruciale per la sopravvivenza ed il rilancio, intelligente e sensato, non utopico, l’argomento “aeroporto” non deve essere sfruttato ai soli fini propagandistici e di mero tentativo di discreditare chi non allineato con il loro credo».

Infine la domanda, che non cela una certa provocazione: «Ma il vero conflitto d’interesse dov'è?».