Il Mendrisiotto dimenticato e tartassato

BELLINZONA - Riallacciandosi all'interrogazione inoltrata nei giorni scorsi al Municipio di Chiasso dal consigliere comunale Carlo Coen, il deputato Matteo Quadranti (PLR) chiede anche al Consiglio di Stato cosa intenda fare per difendere la stazione ferroviaria internazionale di Chiasso.

Non solo, ritenendo che il Mendrisiotto «venga ormai «tagliato fuori da tutto», Quadranti chiede pure al Governo cosa intenda fare per aiutare la popolazione momò affinché non debba pagare di più i premi di cassa malati e la benzina rispetto agli altri distretti del Cantone, come avviene oggi.

Per il granconsigliere, seppur importanti, alcuni investimenti quali il Centro professionale del tessile non sono infatti sufficienti a rilanciare una zona «che ha dato e intende giocare il proprio ruolo nel futuro del Paese».