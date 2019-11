Sacchi biodegradabili e distribuzione di acqua per salvare l'ambiente

CHIASSO - Nel periodo “hot” riguardante l’ambiente - questa è la premessa - anche i comuni ticinesi devono fare il loro meglio. Con un’interrogazione presentata da Patrizia Wasser (prima firmataria), anche alla Città di Locarno viene chiesto di prendere dei provvedimenti in favore dell’ambiente.

L’interrogazione riprende quella presentata a Lugano da Tiziano Galeazzi a inizio ottobre. Innanzitutto viene richiamato quanto chiesto in marzo al Municipio e cioè la riduzione della plastica monouso nelle manifestazioni pubbliche (al carnevale Nebiopoli e a Festate si è già provato il progetto pilota). Inoltre, all’Esecutivo cittadino viene domandato come intenda sensibilizzare anche il settore della raccolta rifiuti, nello specifico dei contenitori/sacchi di plastica cittadini.

L’ultimo aspetto riguarda la riduzione dell’utilizzo della bottiglie in PET. «Vorremmo chiedere se fosse interessante per la città contribuire in modo ecosostenibile ad appoggiare la distribuzione dell’acqua da bere, valorizzando dei sistemi che permettano di ridurre sensibilmente l’utilizzo delle bottiglie di plastica quali contenitori». Questo in base a degli esempi concreti nel cantone. «A Maroggia la casetta dell’acqua, situata sul piazzale FFS, ha celebrato, qualche settimana fa, i suoi primi 100’000 litri di acqua purificata, (frizzante o naturale) risparmiando l’equivalente di 100’000 litri in bottiglie in PET».

Le domande dell'interrogazione:

A) Come intende proseguire in riferimento all’interrogazione “STOP alla plastica, si all’ambiente” per gli eventi pubblici futuri, spaziando l’offerta anche piatti e posate?

B) Quanto costano all'anno i sacchi comunali depositati nei cestini cittadini sparsi per il comune di Chiasso?

C) Quanto costano all'anno i sacchetti di plastica rossi messi a disposizione alla popolazione per la raccolta della "pupù" dell'amico fido?

D) Non reputa il Municipio che si potrebbero mettere a disposizione sacchi dei rifiuti e sacchetti per "Fido" non più in plastica, bensì in materiale biodegradabile?

F) Come reputa il Municipio l'idea presente a Maroggia e prossimamente in altri comuni ticinesi al riguardo di stazioni simili alla "casa dell'acqua" laddove andrebbe a sensibilizzare la riduzione dell’uso di bottiglie di plastica monouso?