Per il pre-Natale chiesti mezzi pubblici e posteggi gratuiti

LOCARNO - Le domeniche 8, 15 e 22 dicembre i negozi saranno aperti. Per favorire gli acquisti nei centri cittadini, aiutando i commerci locali in un periodo particolarmente redditizio, «è compito della politica garantire condizioni quadro buone». È quanto pensa Alessandro Spano, che ha inoltrato al Municipio un’interpellanza.

Il consigliere comunale Plr porta come esempio i comuni (Ascona, Chiasso e Lugano) che agevolano i cittadini che intendono acquistare nei commerci locali in centro con trasporti pubblici e autosili gratuiti nel periodo natalizio.

All’Esecutivo cittadino viene pertanto domandato se ha preso in considerazione la possibilità di rendere gratuito l’utilizzo degli autosili di proprietà della Città (e di quelli in cui la Città partecipa) nelle aperture pre-natalizie e di sovvenzionare le corse FART in direzione Locarno, anche per sensibilizzare i cittadini all’uso dei trasporti pubblici in ottica 2020, quando a Locarno le corse verranno potenziate in maniera importante con l’apertura della galleria di base del Ceneri.