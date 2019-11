Alessandra Gianella sarà la nuova Capogruppo del PLR in Gran Consiglio

BELLINZONA - Il PLR ha designato la sua nuova Capogruppo in Gran Consiglio: sarà Alessandra Gianella. È quindi la 33enne a succedere al neo eletto Consigliere nazionale Alex Farinelli, che ha annunciato le proprie dimissioni dal parlamento cantonale per il prossimo 20 novembre scegliendo di concentrare il proprio impegno politico a Berna. «Una miglior formazione e la creazione di posti di lavoro qualificati le rinnovate priorità del Gruppo parlamentare PLR».

Nata a Locarno nel settembre 1986, Alessandra Gianella ha frequentato corsi di sinologia, storia moderna e scienze politiche all’Università di Zurigo, per poi recarsi in Cina, ad Hangzhou, presso la Zhejiang University. Durante gli studi Gianella ha seguito i corsi di lingua e cultura cinese con approfondimenti di economia. Il suo percorso formativo è terminato con un Master in Public Management and Policy, specializzazione in management ed economia pubblica presso l'Università della Svizzera italiana. Dopo la laurea nel 2015 ha iniziato la sua attività lavorativa come responsabile delle relazioni internazionali presso un'azienda di Berna. Da marzo 2016 è responsabile di economiesuisse per la Svizzera italiana.

Alessandra Gianella domiciliata a Lugano, dal 2015 siede in Gran Consiglio. Attualmente siede in due commissioni: Economia e lavoro; Costituzione e Leggi (2015: tributaria, costituzione e diritti politici, petizioni e ricorsi).

Alessandra Gianella, nuova Capogruppo PLR in Gran Consiglio: «Sono felice di poter affrontare questa nuova sfida e di potermi mettere a disposizione del Partito anche in questo ruolo. Il lavoro non mancherà, ma sono pronta a continuare a lavorare per il bene del nostro Cantone».