Robbiani vuole la vignetta antinquinamento anche qui

MENDRISIO - Car sharing obbligatorio e vignetta antinquinamento come a Ginevra. Sono queste in sintesi le proposte contenute nell’iniziativa parlamentare generica presentata da Massimiliano Robbiani.

Il granconsigliere leghista si ispira a quanto introdotto a Ginevra e punta a risolvere il problema del traffico, ticinese e pendolare. «Prendiamoci il rischio di far arrabbiare qualcuno - scrive -, ma a medio termine tutti ne saranno soddisfatti.

La sua richiesta è quindi di valutare l’introduzione a breve termine di: obbligo di condivisione dell’auto (se non elettrica, a idrogeno o a zero emissioni) per i pendolari, con almeno tre persone a bordo con, se non rispettato, una tassa sul CO2 equivalente al doppio del costo di una carta giornaliera per il trasporto pubblico; regolamentare e limitare le eccezioni per chi deve raggiungere un P+R; introdurre la vignetta antinquinamento come a Ginevra nei periodi di allarme smog.