Anche l'ATA appoggia Marina Carobbio

LUGANO - «Ha saputo darsi un'immagine di donna decisa ma pronta ad ascoltare». Con queste parole l'Associazione traffico e ambiente (ATA) segnala il proprio sostegno a Marina Carobbio per il ballottaggio agli Stati del 7 novembre. «Presente nelle questioni ambientali e attiva per una politica dei trasporti sostenibile, è in grado di rappresentare tutti coloro che sono sensibili ai temi al centro del dibattito politico attuale legati all’emergenza climatica», segnala l'associazione.

La sezione della Svizzera italiana dell'ATA si dice, insomma, «convinta della sensibilità ambientale e sociale di Marina Carobbio, rafforzata nel corso di anni d'impegno politico all'interno delle istituzioni e come vicepresidente dell'Iniziativa delle Alpi». «Questa coerenza nel portare avanti i temi della protezione dell'ambiente e per una mobilità sostenibile - prosegue la nota - è riconosciuta anche dall'ottimo risultato dell'ecorating che valuta le votazioni nel corso della legislatura dal punto di vista ambientale. (Marina Carobbio 100%, Marco Chiesa 1,9%, Giovanni Merlini 24,5%; Filippo Lombardi 38,9%)».

Per l'ATA, quindi, c’è bisogno di un «deciso passo in avanti che valorizzi il Ticino e politiche lungimiranti. Uno scatto possibile proprio cambiando squadra agli Stati ed eleggendo Marina Carobbio come prima donna ticinese nella storia della Camera alta».