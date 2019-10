I Verdi contro la nuova Legge sulla caccia

BELLINZONA - I Verdi del Ticino hanno deciso che sosterranno il referendum federale contro la nuova legge sulla caccia. Questa, secondo la sezione cantonale del partito, non tutelerebbe infatti più in modo sufficiente diverse specie animali come il lupo, ma anche la lince o il castoro, permetterebbe l'abbattimento preventivo dei capi e delegherebbe ai cantoni «importanti decisioni» finora di competenza federale: «Animali protetti verrebbero decimati in base a pressioni politiche, senza che abbiano causato danni e prima che misure preventive siano state adottate».

In una nota stampa, i Verdi del Ticino annunciano pure che sosterranno ugualmente il referendum federale contro la carta di identità elettronica, perché secondo il progetto del Consiglio Federale le società private verrebbero autorizzate ad emettere i passaporti digitali e quindi a gestire dati sensibili della popolazione svizzera.

I Verdi del Ticino sosterranno infine pure il referendum contro le deduzioni fiscali federali per le famiglie visto che «andranno a beneficio solo delle famiglie ricche che non ne hanno bisogno». Le mancate entrate causate da queste deduzioni ridurranno le risorse finanziarie a disposizione dello Stato per veramente sostenere le famiglie in difficoltà.