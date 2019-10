Lega, quattro nomi nella stanza dei bottoni

LUGANO - L’era dei cosiddetti “colonnelli” della Lega dei Ticinesi sembra volgere al termine. L’ipotesi - come anticipato dalla RSI - è emersa domenica sera nel corso di un vertice in cui il movimento si è confrontato sulla sconfitta subita poco più di una settimana fa alle Federali e, più in generale, sulla crisi che lo ha investito.

E ora? Nella stanza dei bottoni di via Monte Boglia si vuole ripartire da un “consiglio ristretto” formato da quattro nomi: Boris Bignasca, il capogruppo in Gran Consiglio Michele Foletti, l’ex consigliera nazionale Roberta Pantani e Norman Gobbi, consigliere di Stato e direttore del DI. Una struttura in cui «ognuno dovrà avere i suoi compiti», distribuendo i compiti tra strategia, temi cantonali e sezioni locali, ha spiegato a "la Regione" Boris Bignasca.

Il nuovo “organo” a quattro teste verrà sottoposto prima al gruppo parlamentare e successivamente a municipali e consiglieri comunali. L’intenzione in casa Lega è quella di essere operativi con la nuova struttura di “governance” a partire già dal primo gennaio.