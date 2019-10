Trasferta a Roma: «Governo arrogante, ha qualcosa da nascondere?»

BELLINZONA - La domanda era semplice: "quanto è costata la trasferta a Roma per il giuramento delle guardie svizzere?". In realtà, con il suo atto parlamentare, l'MpS chiedeva anche chi avesse organizzato e definito la delegazione ticinese, da quante persone era composta e quali sono stati i nominativi scelti.

Una risposta in tal senso era già arrivata, e non aveva soddisfatto i deputati Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori. Difatti il Consiglio di Stato aveva sì fornito i dati richiesti, omettendo però di riportare i nomi dei membri della delegazione.

«Il CdS provoca e si rifiuta di rispondere, in contraddizione con quanto stabilito dalla recente modifica legislativa, in modo compiuto e preciso ad una richiesta di un membro del parlamento cantonale» sottolinea l'MpS. Già in ottobre i suddetti deputati avevano chiesto di avere quei nomi. Invano. Ora l'MpS torna alla carica, e lo fa domandandosi provocatoriamente: «Oltre ad essere arrogante il CdS ha qualcosa da nascondere in merito alla trasferta a Roma?».