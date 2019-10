Due poltrone per quattro candidati

BELLINZONA - Sono scaduti oggi alle 18.00 i termini per il ritiro di eventuali candidature per l’elezione di ballottaggio del Consiglio degli Stati, prevista per domenica 17 novembre 2019 con il sistema della maggioranza relativa.

Entro i termini sono pervenute due dichiarazioni di ritiro della candidatura, quella di Greta Gysin e quella di Battista Ghiggia, mentre sono escluse dal Consiglio di Stato le candidature che non hanno raggiunto al primo turno un numero di voti superiore al 5% delle schede valide e computabili, ossia quelle di Werner Nussbaumer, Germano Mattei Xenia Peran.

Partecipano pertanto al turno di ballottaggio:

Lombardi Filippo, PPD+GG

Carobbio Guscetti Marina, PS

Chiesa Marco, LEGA DEI TICINESI/UDC

Merlini Giovanni, PLR

Il materiale di voto sarà distribuito agli elettori tra il 4 novembre e l’8 novembre 2019. La busta ufficiale di voto conterrà il materiale seguente: carta di legittimazione di voto, scheda ufficiale di voto, busta di voto per riporre la scheda votata e le istruzioni di voto.

Sarà possibile votare per corrispondenza dal momento in cui si riceverà il materiale di voto, consegnando a mano la busta alla Cancelleria comunale, depositandola nelle cassette comunali per il voto per corrispondenza (entro le 12.00 di domenica 17 novembre 2019) oppure inviandola per posta. Per chi sceglierà quest’ultima opzione, va ricordato che le buste dovranno essere consegnate agli uffici postali entro il 12 novembre 2019 (se il materiale è spedito per posta B) o il 14 novembre 2019 (posta A) in modo da garantire il recapito tempestivo delle schede.

Il voto si esprime apponendo una croce nella casella che affianca il nome del o dei candidati prescelti (massimo due). I candidati non possono essere doppiati e i nominativi non possono essere indicati a mano (in tal caso la scheda sarà considerata nulla).