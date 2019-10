«Pronti a lanciare il referendum contro il messaggio su Agno»

LUGANO - Preso atto «con soddisfazione» del risultato alle elezioni federali, i Verdi si dicono ora pronti a lanciare il referendum contro il credito cantonale sulla ricapitalizzazione dell’aeroporto di Agno.

Il parlamento verde ha deciso di sostenere con convinzione il lancio del referendum. «Le premesse su cui si basava il messaggio cantonale, implicanti un importante sviluppo delle attività e infrastrutture, sono ormai cadute», sottolineano. «Esso andrebbe quindi ritirato e tuttalpiù sostituito con un progetto che definisca l’uscita ordinata dall'aeroporto e un solido piano sociale per i dipendenti. In tempi di emergenza climatica gli sforzi finanziari dell'ente pubblico vanno focalizzati su mezzi di trasporto ecologici e non nocivi per il clima».

I Verdi del Ticino ci tengono a rendere noto invece il loro sostegno all'iniziativa cantonale per la protezione della Pernice bianca, volatile in pericolo d'estinzione non solo a causa della caccia ma anche a causa dei mutamenti climatici che stanno riducendo il suo habitat.