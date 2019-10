«De Rosa, basta con gli slogan». Bocciata la sua Riforma sociale

BELLINZONA - A poche ore dalla presentazione del pacchetto sociale targato dal direttore del DSS Raffaele De Rosa, è arrivata immediata la prima bocciatura. È quella di Forum Alternativo che definisce le proposte di De Rosa come un programma di “proclami”, di “misure a dir poco timide” e di “ennesimi, inaccettabili ricatti”. E ci va giù pesante fino a definire il tutto “una vergognosa presa in giro”.

Cos'è che non va esattamente? «L’aumento dei premi di cassa malati - fa notare Forum Alternativo - mette sempre più in difficoltà la popolazione ticinese, in particolare ceto medio e famiglie, e si risponde al problema aumentando impercettibilmente i sussidi e allargandone il diritto a una fascia ristretta? Sostenere una famiglia, anche lavorando a tempo pieno, è sempre più un’impresa, e si prendono misure a sostegno dell’Assegno di prima infanzia e dell’Assegno familiare integrativo a beneficio solo di una manciata di famiglie? Queste misure faranno senz’altro la differenza per chi ne beneficerà, ma ampi settori della popolazione ticinese ne saranno ingiustamente escluse e continueranno a soffrire alla fine di ogni mese».

Stando alle accuse di Forum Alternativo il «il governo ha provato a ricattare anche il comitato d’iniziativa (di cui Franco Cavalli del ForumAlternativo è primo proponente) sull'istituzione di un'assicurazione cantonale per le cure dentarie, proponendo d’inserire l’importo necessario nel baratto della riforma fiscale. Al governo, il comitato ha risposto picche».

Per queste ragioni Forum Alternativo dice “basta ai ricatti”, basta con “una politica di sgravi fiscali che svuota le casse dello Stato in un momento di emergenza sociale e che non favorisce nessun ciclo virtuoso nell’economia”.