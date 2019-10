Due consulenti, assenti «ingiustificati»

BELLINZONA - È ancora polemica sulla situazione pensionistica dei dipendenti del Comune di Bellinzona. Il gruppo Mps-Pop-Indipendenti, in un comunicato diffuso ieri, ha puntato il dito contro la Commissione della gestione. Oggetto del contendere: la presenza o meno di due dipendenti del Comune, nella prossima riunione sul tema.

I due dipendenti erano stati invitati come consulenti dall'Mps, in quanto «stimati e competenti lavoratori della città» i quali «da tempo si occupano delle questioni pensionistiche». La Commissione però ha respinto l'invito, e gli invitati. Il motivo: la questione verrà «trattata da un punto di vista politico e non tecnico».

Un "niet" che ha mandato in bestia l'Mps. «È evidente che non si voglia in realtà affrontare la questione e dare delle risposte adeguate alle attese dei dipendenti» si legge nel comunicato.