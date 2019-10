«Il CCL nazionale anche per i negozi annessi alle stazioni di benzina»

BELLINZONA - Fare in modo che il Ticino non sia più escluso dal CCL nazionale valido per i negozi annessi alle stazioni di benzina, in vigore dal 1. febbraio 2018, che prevede un minimo salariale di 3'600 fr mensili.

A chiederlo, tramite una mozione inoltrata al Governo è il gruppo PS. «Sino ad ora le tre imprese dominanti del settore hanno fatto una feroce opposizione al cosiddetti CCL nazionale Shop: si tratta della City Carburoil SA della famiglia Cattaneo, di ECSA della famiglia Centonze e di Piccadilly SA della famiglia Baugartner», sottolineano i socialisti.

«Non vi è alcun ragionevole motivo economico per cui questa opposizione sussista - prosegue l'atto parlamentare -. I costi del carburante e degli altri prodotti in vendita, come pure gli affitti/costi di costruzione sono gli stessi che nel resto della Svizzera».

Al Consiglio di Stato viene chiesto di attivarsi per «risolvere questa incresciosa situazione, utilizzando tutti gli strumenti di pressione esistenti a livello cantonale e a livello nazionale per applicare il CCL nazionale Shop anche al Ticino.