«Nessuna maretta. Le mie dimissioni erano decise da mesi»

LUGANO - Sull'abbandono della carica di segretario della Lega dei Ticinesi, a poche ore dall'annuncio, Andrea Censi interviene per delle precisazioni: «Le elezioni federali sono alle porte e le strumentalizzazioni delle informazioni sono ormai all’ordine del giorno».

«Dal 20 ottobre - spiega il granconsigliere e candidato al Nazionale - non ricoprirò più il ruolo di segretario della Lega dei Ticinesi, ma dietro a questa scelta non c’è nessuna maretta, bensì una decisione ponderata e sofferta ma condivisa con i vertici del mio movimento ed annunciata in agosto».

«Dopo quasi 2 anni in questa funzione è giusto cambiare, intenzione che ho maturato dall’aprile scorso con la mia elezione in Gran Consiglio (nessun segretario di partito generalmente siede nel parlamento cantonale) - conclude Censi -. Questi 20 mesi come segretario della Lega sono stati i più arricchenti sia politicamente che umanamente, un’esperienza unica che devo alla fiducia che il mio movimento ha riposto in me e che voglio ringraziare. Un movimento per il quale continuerò a battermi, che mi è entrato nel cuore e nel quale credo profondamente. Tutto il resto sono speculazioni».