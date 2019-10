Call center e centri fitness al centro di un’interrogazione

BELLINZONA - Ci sono due ambiti lavorativi in Ticino che hanno conosciuto «un’evoluzione occupazionale positiva»: le professioni di operatore/operatrice per la comunicazione con la clientela e di operatore/operatrice per la promozione dell’attività fisica e della salute.

Le ordinanze sulla formazione professionale di base relative a queste due professioni, sono entrate in vigore nel 2011 e nel 2012 per rispondere a un bisogno di personale qualificato formato nel nostro cantone nei settori allora emergenti dei call center e delle palestre.

Gli attestati federali di capacità (AFC) rilasciati per gli operatori di call center sono stati 5 nel 2015, 5 nel 2016, 7 nel 2017 e 7 nel 2018. Per gli istruttori di centri fitness sono stati rilasciati invece 7 AFC nel 2015, 5 nel 2016, 5 nel 2017 e 7 nel 2018.

Per il PPD si tratta di «due esempi virtuosi e di buone pratiche per incoraggiare e promuovere le formazioni in Ticino in settori dove le aziende chiedono personale qualificato».

Per questo motivo Giorgio Fonio, Claudio Isabella e Lorenzo Jelmini si rivolgono al Consiglio di Stato per capire se «al temine della loro formazione professionale di base, i diplomati vengono assunti dalle aziende attive nel nostro territorio».