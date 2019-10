Cattaneo furioso con la troupe Rsi: «Io censurato»

LUGANO - L'embargo televisivo pre-elettorale non manca mai di scatenare polemiche. A scagliarsi contro la Rsi, questa volta, è il consigliere nazionale uscente Rocco Cattaneo (Plrt) che su Facebook ha polemizzato per una presunta «intervista censurata».

Il casus belli: un servizio realizzato dall'emittente di Comano sul campionato europeo di Bmx Freestyle, manifestazione organizzata appunto dal politico-ciclista. La troupe della Rsi, intervistando il direttore dell'evento Jerome Traglia, gli avrebbe imposto «il divieto di pronunciare il nome» di Cattaneo in quanto candidato alle federali.

«Capisco che per questioni di par condicio io non venga intervistato» scrive Cattaneo sui social: «Ma di sicuro non ho organizzato questa manifestazione per farmi campagna elettorale, e che sono promotore della nuova pista. Si è perso il senso della misura». La polemica è servita.