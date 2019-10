Il Legislativo rifiuta l’emergenza climatica: «Scelta sbagliata»

LOSONE - La risoluzione a favore della dichiarazione dell’emergenza climatica a Losone, presentata lo scorso 25 settembre, non ha fatto breccia nel Legislativo comunale che ieri l’ha respinta con 18 voti contrari a fronte di soli 6 favorevoli (e 2 astenuti).

Un voto che lascia il gruppo promotore «sconcertato ed incredulo», in particolare da chi ha definito la proposta come una «cosa quasi superata dai fatti». Come si legge in un comunicato, per la Lista della Sinistra il rifiuto è «una scelta molto sbagliata. Si afferma di riconoscere la criticità del problema ma non si vuole dichiararlo formalmente. Si consideri che Losone, già attiva e sensibile ai temi ambientali soprattutto per quanto concerne la tematica dei rifiuti, non si è ancora dotata di una strategia energetica comunale».

La seduta di Consiglio comunale ha però portato anche qualche soddisfazione in casa della Sinistra, in particolare per l’approvazione dell’introduzione del Regolamento sugli incentivi energetici: «Un ottimo gesto che aiuterà la cittadinanza a favorire un comportamento più ecosostenibile».