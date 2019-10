Ambiente e rifiuti: «Meglio soluzioni concrete o balzelli?»

LUGANO - Lo scorso marzo, il gruppo UDC in Consiglio comunale a Lugano interrogava il Municipio sulla possibilità di sostituire piatti e stoviglie in plastica durante gli eventi cittadini con alternative realizzate utilizzando crusca commestibile. A quasi 7 mesi di distanza, Tiziano Galeazzi e cofirmatari rilanciano la questione con una nuova interrogazione che - con lo sguardo rivolto all’introduzione dei nuovi sacchi - allarga la proposta di utilizzare materiale biodegradabile anche per quanto concerne la raccolta dei rifiuti in città.

«Se si vuol veramente contribuire al bene di questo pianeta nel nostro piccolo, le soluzioni spaziano da quelle educative a quelle concrete, tangibili e sicuramente molto più efficaci che pulirsi la coscienza con tasse ecologiche collettive», scrivono gli interroganti che propongono di trovare una soluzione “verde” sia per quanto riguarda i sacchetti utilizzati per la raccolta degli escrementi animali sia per l’introduzione dei sacchi cittadini.