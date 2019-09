Quadri risponde a Gysin: «La campagna me la finanzio di tasca mia»

LUGANO - Non si placa il botta e risposta a distanza fra Lorenzo Qaudri e Greta Gysin. Il consigliere nazionale della Lega aveva accusato la candidata alle Federali dei Verdi di fare «galoppinaggio con i soldi degli affiliati» al sindacato Transfair. La quale, dopo essersi difesa definendo «trasparente» la sua posizione era passata al contrattacco chiedendo a Quadri cosa riceva da Jürg Aschwanden di UPC come contropartita all'accesso a palazzo federale.

Ma per l'esponente leghista la questione non è finita qua. Per lui quelle della Gysin sono «insinuazioni di basso cabotaggio»: «Ho già dichiarato pubblicamente, e da parecchio tempo, che da UPC Cablecom non ricevo un centesimo, sotto nessuna forma», precisa. Aggiungendo di non sedere in nessun consiglio d'amministrazione (se non in quelli legati al ruolo di municipale di Lugano, la cui presenza è obbligatoria) e di non ricevere soldi da nessuno sponsor: «La mia campagna elettorale la finanzio interamente di tasca mia».

Oltre a chiarire la sua posizione, nella nota stampa il consigliere nazionale torna alla carica affermando che non tutti gli affiliati a Transfair hanno gradito l'indicazione di voto trasmessa nei giorni scorsi dal sindacato che «nulla ha a che vedere con la difesa dei lavoratori». Sottolineando comunque che la sua critica non è diretta alla beneficiaria dell'operazione, ma al sindacato stesso.