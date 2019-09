«Qual è il rapporto tra i soldi pubblici e la campagna elettorale?»

BELLINZONA - Non c’è pace per Battista Ghiggia. Dopo la procedura avviata nei suoi confronti dalla Città di Lugano per un presunto abuso edilizio, il candidato Lega-Udc è ora oggetto di un’interrogazione inoltrata da Simona Buri al Consiglio di Stato. Al centro dell’atto parlamentare c’è la vicenda che vede coinvolta la Fondazione Opera Charitas di Sonvico, che ha esposto degli striscioni in sostegno di Ghiggia alle prossime elezioni federali; Fondazione che il candidato presiede.

Quel che chiede la deputata del Partito Socialista è se la Fondazione Opera Charitas abbia ricevuto, o riceve, sussidi da parte del Cantone, e se abbia mai ricevuto mandati di prestazione da parte del Cantone: «se sì, in che misura e per quali motivi?».

Altre domande: